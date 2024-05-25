Існують цікаві лайфхаки, які можуть допомогти вам правильно прати подушки, щоб вони знову були м'які та пухнасті.

Якщо ви скористаєтеся правильними лайфхаками, то зможете правильно прати свої подушки. Більше того, вони знову стануть м'які та пухнасті.

Як прати подушки в пральній машині

Якщо у вас є пухові подушки або подушки з поліефірного волокна, їх можна прати в машині. В ідеалі використовуйте пральну машину з переднім завантаженням або пральну машину з верхнім завантаженням без центральної мішалки, щоб подушки мали більше місця для переміщення в пральній машині.

Подушки з латексу, пам’яті або гелю з піни пам’яті слід прати вручну. Перемішування мийки може призвести до розбиття піни на частини.

Попередньо обробіть видимі плями. Зніміть наволочки та чохли та перевірте подушки на наявність крові, макіяжу чи інших плям. Нанесіть на плями невелику кількість засобу для виведення плям на основі ензимів або якісного миючого засобу та обробіть їх щіткою з м’якою щетиною. Дайте засобу для чищення подіяти щонайменше 15 хвилин перед тим, як прати подушки.

Виберіть цикли прання. Використовуйте холодну або теплу воду, дбайливий цикл, найвищий доступний рівень води та додайте лише невелику кількість миючого засобу (пару чайних ложок).

Завантажте пральну машину правильно. Якщо ви використовуєте пральну машину з переднім або верхнім завантаженням, додайте кілька білих банних рушників, щоб пральна машина не вийшла з ладу. Якщо у вас є пральна машина з центральною мішалкою, важливо випрати принаймні дві подушки, щоб збалансувати машину.

Додайте додатковий цикл полоскання. Після завершення циклу проведіть додаткове полоскання подушок, щоб переконатися, що весь миючий засіб змито.

Розпушіть і висушіть подушки. Вийміть подушки з пральної машини та розпушіть начинку. Щоб допомогти подушкам швидше висохнути та розбити будь-які згустки наповнювача, додайте вовняні м’ячики для сушіння або чисті тенісні м’ячі. Використовуйте на слабкому або середньому вогні та вимикайте сушарку кожні 15 хвилин, щоб розпушити подушки вручну. Ви також можете дати подушкам висохнути на повітрі, але часто перевертайте їх і розпушуйте.

Як правильно прати подушки вручну

Перевага ручного прання подушок (це можна робити у ванні): це підходить для всіх типів подушок, оскільки ви можете контролювати ступінь ворушіння.

Мінус? Зазвичай подушки висихають довше — наші руки не так ефективно видаляють воду для полоскання, як пральна машина.

Попередньо обробіть видимі плями. Зніміть наволочки та чохли та огляньте подушки на наявність плям. Нанесіть на плями невелику кількість засобу для виведення плям на основі ензимів або якісного миючого засобу та обробіть їх щіткою з м’якою щетиною. Дайте засобу для чищення діяти щонайменше 15 хвилин.

Змішайте миючий розчин. Переконайтеся, що ванна блискуче чиста, тоді наповніть її теплою водою та приблизно двома чайними ложками м’якого миючого засобу. Переконайтеся, що води достатньо для занурення подушок.

Зворушіть подушки в мильній воді. Зніміть з подушок захисний чохол і повністю занурте їх у мильний розчин. Дайте їм просочитися приблизно на 10 хвилин, а потім обережно розімніть подушку протягом приблизно 5 хвилин, щоб миючий розчин просочився крізь наповнювач.

Добре промийте. Злийте мильну воду і знову наповніть ванну прохолодною водою. Занурте подушки та місіть ще 5 хвилин, щоб обережно видалити піну. Кілька разів зливайте та наповнюйте ванну чистою водою, доки піна не припиниться. Обережно стисніть подушки, щоб видалити воду, але не викручуйте їх.

Вбирають зайву вологу. Використовуйте товсті, важкі банні рушники, щоб загорнути подушки та ввібрати якомога більше води. Подушки з пуху та поліестеру слід розпушити, а потім можна кинути в сушарку. Поролонові подушки слід розташувати на провітрюваній поверхні, подалі від прямого тепла та сонячного світла. Дайте достатньо часу для висихання — це може зайняти цілий день.

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