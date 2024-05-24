Прослушивание ноутбуков может случиться с кем угодно - от политических деятелей до журналистов и обычных людей - это может быть попытка узнать подробности вашей личной жизни.

Узнайте, как определить, шпионит ли кто-то за вашим ноутбуком и что нужно делать, если вас прослушивают.

Чтобы внедрить вредоносное ПО в вашу систему ноутбука, хакер должен заставить вас открыть файл, содержащий вредоносный код. Они достигают этого, отправляя вам файлы, которые выглядят законными.

Вот несколько способов узнать, прослушивается ли ваш ноутбук:

Быстрое снижение емкости аккумулятора без причины.

Ноутбук долго выключается.

Сайты выглядят по-другому

Батарея теплая или даже горячая.

Вы получаете необычные сообщения: случайные числа, символы или набор букв.

Камеры и микрофоны включаются случайным образом.

Как удалить вирус на ноутбуке?

Очистить и переустановить. Удаление серьезного перехвата системы может потребовать полной очистки жесткого диска и переустановки операционной системы ноутбука, но используйте только надежный источник.

Учитывая этот потенциал, разумной практикой является создание непрерывного автоматического резервного копирования. Таким образом, если вашу систему ноутбука придется стереть, ваши файлы останутся нетронутыми.

Перестройте свою систему: когда вы перестроите свою систему, измените пароли и добавьте двухфакторную аутентификацию.

Проведите быструю проверку ноутбука.

Проверьте свою электронную почту и учетные записи в социальных сетях, чтобы убедиться, что вы случайно не отправили своим друзьям вредоносное ПО или мошеннические сообщения.

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