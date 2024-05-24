Чтобы клубника уродила хорошо, была сладкой и большой, и чтобы урожай не испортили вредители помогут советы опытной хозяйки.

Процесс выращивания клубники, как и любое другое дело, имеет свои секреты и правила.

Подчеркнем, что один из ключевых аспектов выращивания клубники – правильный выбор сорта.

Сорта клубники имеют разные требования к почве, уходу, климату. Некоторые сорта клубники подходят для выращивания на открытом грунте, другие же лучше растут в тепличных условиях или в высокогидропонических системах.

Клубнику необходимо регулярно поливать, подкармливать. Ей нужна защита от вредителей и болезней.

Полезными советами по выращиванию клубники поделилась и фермер из Николаева Дарья.

Показывая на странице в Инстаграм свою клубничную грядку, хозяйка рассказала, что полив или капельный или ручной. Подкормка – либо минеральными удобрениями, либо высадка «на осмокот».

Клубнику также необходимо обрабатывать против грибковых болезней и вредителей.

«Не оставляем усы на кустах, которые дают ягоды», – поделилась Дарья еще одним советом.

Также хозяйка рассказала, чем подкормить клубнику, когда уже завязались ягодки.

«Удобрение с большим содержанием калия –12/5/40 (1 раз в 10 дней)», - посоветовала Дарья.

Как бороться, с личинкой майского жука на клубнике хозяйка также рассказала. По ее словам, весной следует проливать специальными препаратами. А вот когда на клубнике уже есть ягоды «бороться препаратами нельзя».

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