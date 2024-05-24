Процесс выращивания клубники, как и любое другое дело, имеет свои секреты и правила.
Подчеркнем, что один из ключевых аспектов выращивания клубники – правильный выбор сорта.
Сорта клубники имеют разные требования к почве, уходу, климату. Некоторые сорта клубники подходят для выращивания на открытом грунте, другие же лучше растут в тепличных условиях или в высокогидропонических системах.
Клубнику необходимо регулярно поливать, подкармливать. Ей нужна защита от вредителей и болезней.
Полезными советами по выращиванию клубники поделилась и фермер из Николаева Дарья.
Показывая на странице в Инстаграм свою клубничную грядку, хозяйка рассказала, что полив или капельный или ручной. Подкормка – либо минеральными удобрениями, либо высадка «на осмокот».
Клубнику также необходимо обрабатывать против грибковых болезней и вредителей.
«Не оставляем усы на кустах, которые дают ягоды», – поделилась Дарья еще одним советом.
Также хозяйка рассказала, чем подкормить клубнику, когда уже завязались ягодки.
«Удобрение с большим содержанием калия –12/5/40 (1 раз в 10 дней)», - посоветовала Дарья.
Как бороться, с личинкой майского жука на клубнике хозяйка также рассказала. По ее словам, весной следует проливать специальными препаратами. А вот когда на клубнике уже есть ягоды «бороться препаратами нельзя».
Последние новости Украины:
Урожай перца удивит: как правильно высадить рассаду в открытую почву и что делать потом.
Как правильно высаживать рассаду огурцов: правила шикарного урожая.
Петуния будет пышно и обильно цвести до осени: как правильно ухаживать.