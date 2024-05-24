Прослуховування ноутбуків може статися з будь-ким - від політичних діячів до журналістів і звичайних людей - це може бути спроба дізнатися подробиці вашого особистого життя.

Дізнайтеся, як визначити, чи хтось шпигує за вашим ноутбуком і що потрібно робити, якщо вас прослуховують.

Щоб впровадити шкідливе програмне забезпечення у вашу систему ноутбука, хакер повинен змусити вас відкрити файл, що містить шкідливий код. Вони досягають цього, відправляючи файли, які виглядають законними.

Ось кілька способів дізнатися, чи прослуховується ваш ноутбук:

Швидке зниження ємності акумулятора без причини.

Ноутбук довго вимикається.

Сайти виглядають інакше

Батарея тепла чи навіть гаряча.

Ви отримуєте незвичайні повідомлення: довільні числа, символи або набір літер.

Камери та мікрофони включаються випадковим чином.

Як видалити вірус на ноутбуці?

Очистити та перевстановити. Видалення серйозного перехоплення системи може вимагати повного очищення жорсткого диска та перевстановлення операційної системи ноутбука, але використовуйте лише надійне джерело.

З огляду на цей потенціал, розумною практикою є створення безперервного автоматичного резервного копіювання. Таким чином, якщо вашу систему ноутбука доведеться стерти, ваші файли залишаться недоторканими.

Перебудуйте свою систему: коли ви перебудуєте свою систему, змініть паролі та додайте двофакторну автентифікацію.

Проведіть швидку перевірку ноутбука.

Перевірте свою електронну пошту та облікові записи в соціальних мережах, щоб переконатися, що ви випадково не надіслали своїм друзям зловмисне програмне забезпечення або шахрайські повідомлення.

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