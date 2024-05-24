Щоб полуниця вродила гарно, була солодкою і великою і щоб урожай не звпсували шкідники допоможуть поради досвідченої господині.

Процес вирощування полуниці, як і будь-яка інша справа, має свої секрети і правила.

Підкреслимо, що один з ключових аспектів вирощування полуниці - правильний вибір сорту.

Сорти полуниці мають різні вимогу до грунту, догляду, клімату. Декі сорти полуниці підходять для вирощування на відкритому грунті, інші ж краще ростуть у тепличних умовах або у високогідропонічних системах.

Полуницю необхідно регулярно поливати, підживлювати. Їй потрібен захист від шкідників і хвороб.

Корисними порадами щодо вирощування полуниці поділилася і фермерка з Миколаєва Дар’я.

Показуючи на сторінці в Інстаграм свою полуничну грядку, господиня розповіла, що полив або крапельний або ручний. Підживлення – або мінеральними добривами або висадка «на осмокот».

Полуницю також необхідно обробляти проти грибкових хвороб та шкідників.

«Не залишаємо вуса на кущах, які дають ягоди», - поділилася Дар’я ще однією порадою.

Також господиня розповіла, чим підживити полуницю, коли вже зав’язалися ягідки.

«Добриво з великим вмістом калію -12/5/40 (1 раз на 10 днів )», - порадила Дар’я.

Як боротись, з личинкою хруща на полуниці господиня також розповіла. За її словами, навесні слід проливати спеціальними препаратами. А от коли на полуниці вже є ягоди «боротись препаратами не можна».

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