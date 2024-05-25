Существует лишь одна марка колбасы, цена на которую осталась неизменной - в среднем стоимость определенных видов продукции выросла на почти 50 грн.

В течение апреля-мая в Украине заметно подорожали не только популярные виды мяса, но и вареная колбаса, которая сейчас достигает самой высокой ценовой отметки в 414 гривен за килограмм. По данным портала Минфин, существует лишь одна марка колбасы, цена на которую осталась неизменной. Однако в среднем стоимость определенных видов продукции выросла на почти 50 грн.

Стоимость "Вареной колбасы Алан лекарственной" в среднем составляет 367,86 гривны за килограмм. Высокая цена встречается в сети Novus, где килограмм можно купить за 414 гривен.

"Вареная колбаса Алан молочная" в украинских супермаркетах стоит в среднем 133,03 гривны за 400 граммов. Самое дорогое предложение можно найти в Metro, где цена достигает 137,05 грн. В апреле этот продукт можно было приобрести за 125,11 грн, что на 11,94 грн дешевле, чем в мае.

Также цена на "Вареную колбасу Ашан молочную" стабилизировалась на уровне 299 гривен за килограмм.

В мае средняя стоимость "Колбасы вареной Глобино лекарственной" составляет 281,10 гривны. По сравнению с предыдущим месяцем, когда ее цена составляла 249,67 грн, произошел рост на 31,43 грн.

Также стоит отметить, что стоимость некоторых популярных круп изменилась. Цена гречки в мае составляет в среднем 25,27 гривны за килограмм, тогда как в апреле она была дороже - 27,33 гривны за килограмм. По рису его цена также уменьшилась с 57,75–72,17 гривны в апреле до 53,97–65,83 гривны в мае.

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