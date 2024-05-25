Існує лише одна марка ковбаси, ціна на яку залишилася незмінною – у середньому вартість певних видів продукції зросла на майже 50 грн.

Упродовж квітня-травня в Україні помітно подорожчали не лише популярні види м'яса, але й варена ковбаса, яка зараз досягає найвищої цінової позначки в 414 гривень за кілограм. За даними порталу "Мінфін", існує лише одна марка ковбаси, ціна на яку залишилась незмінною. Проте в середньому вартість певних видів продукції зросла на майже 50 гривень.

Вартість "Вареної ковбаси Алан лікарської" в середньому складає 367,86 гривні за кілограм. Найвища ціна зустрічається в мережі Novus, де кілограм можна купити за 414 гривень.

"Варена ковбаса Алан молочна" в українських супермаркетах коштує в середньому 133,03 гривні за 400 грамів. Найдорожчу пропозицію можна знайти в Metro, де ціна досягає 137,05 гривень. У квітні цей продукт можна було придбати за 125,11 гривні, що на 11,94 гривні дешевше, ніж в травні.

Також ціна на "Варену ковбасу Ашан молочну" стабілізувалась на рівні 299 гривень за кілограм.

У травні середня вартість "Ковбаси вареної Глобино лікарської" становить 281,10 гривні. Порівняно з попереднім місяцем, коли її ціна складала 249,67 гривні, відбулося зростання на 31,43 гривні.

Також варто зазначити, що вартість деяких популярних круп також змінилась. Ціна гречки у травні складає в середньому 25,27 гривні за кілограм, тоді як у квітні вона була дорожчою — 27,33 гривні за кілограм. Щодо рису, його ціна також зменшилась з 57,75–72,17 гривні у квітні до 53,97–65,83 гривні у травні.

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